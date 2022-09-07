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    15:49, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мужчину разыскивают под завалами одного из сгоревших домов в Аманкарагае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О пропаже 56-летнего сына в полицию сообщила 73-летняя женщина. Мужчина исчез во время эвакуации в селе Аманкарагай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 сентября 2022 года в отдел полиции с заявлением обратилась 73-летняя женщина об оказании содействия в поиске ее 56-летнего сына. Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в Аманкарагае. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия и раскопочные работы по месту проживания мужчины», - сообщили в департаменте полиции.

    Данный факт зарегистрирован по формальным признакам состава преступления - «Исчезновение лица».

    Ранее сообщалось, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Барс» распространяют информацию о пропаже мужчины во время эвакуации населения из-за лесных пожаров в Аманкарагае.


    Теги:
    Пожар Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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