Мужчину разыскивают под завалами одного из сгоревших домов в Аманкарагае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О пропаже 56-летнего сына в полицию сообщила 73-летняя женщина. Мужчина исчез во время эвакуации в селе Аманкарагай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 сентября 2022 года в отдел полиции с заявлением обратилась 73-летняя женщина об оказании содействия в поиске ее 56-летнего сына. Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в Аманкарагае. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия и раскопочные работы по месту проживания мужчины», - сообщили в департаменте полиции.

Данный факт зарегистрирован по формальным признакам состава преступления - «Исчезновение лица».