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    00:13, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчину ранили из травматического пистолета в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них был ранен из травматического пистолета. Его доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы сообщили, что инцидент был на пересечении улиц Толе би и Ауэзова.

    В пресс-службе департамента полиции города отметили, что в результате конфликта, произошедшего между двумя незнакомыми мужчинами, один из них – гр.Б., 1998 года рождения, был ранен из травматического пистолета и доставлен в медицинское учреждение.

    Подозреваемый – гр.Ю., 1987 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Факт расследуется управлением полиции Алмалинского района по ст. 293 ч.3 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия).

    Ранее также сообщалось, что мужчины устроили стрельбу близ одного из микрорайонов Алматы. Видео инцидента появилось в социальных сетях.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматы Происшествия
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