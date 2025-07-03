Мужчину подозревают в убийстве жены в области Жетысу

— Моя младшая сестра, Айзат Мараткызы, скончалась в ночь с 21 на 22 июня от побоев мужа в селе Баласаз Аксуского района. После случившегося он на машине соседа отвез ее в родительский дом в селе Суыксай, а затем доставил в районную больницу в поселке Жансугуров. Однако, поскольку там велись ремонтные работы, ее перевезли в многопрофильную больницу Талдыкоргана, — рассказала сестра погибшей Раушан Даримбекова.

По ее словам, у них на руках есть официальное медицинское заключение.

— Согласно заключению, при доставке в больницу у нее уже не было пульса и давления — все по нулям. Несмотря на это, в документах указали, что она поступила в коматозном состоянии. Больница никаких разъяснений не дает. На следующий день свекровь пришла и сообщила о смерти. Она сказала, что Айзат якобы выпала с верхнего этажа. Но мы в это не верим, — говорит Раушан.

По данному факту наше агентство обратилось в управление здравоохранения области Жетысу. Там ответили, что информацию о погибшей может предоставить только полиция или судмедэкспертиза. Сейчас ведется следствие.

Родственники погибшей заявляют, что забрали тело без проведения судебно-медицинской экспертизы.

— Мы забрали тело из морга без каких-либо документов. На ее теле не осталось живого места. Вся в синяках, с открытыми ранами. Это классический случай бытового насилия. Ее убил собственный муж. Мы требуем справедливого расследования и наказания для виновного. У сестры остались убитые горем родители и малышка, которой еще нет двух лет, — говорит сестра погибшей.

В департаменте полиции региона подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

— По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится досудебное расследование. В интересах следствия иная информация не подлежит разглашению, — сообщили в пресс-службе ДП.

Напомним, два года назад в Казахстане произошло резонансное преступление, связанное с убийством жены. В одном из ресторанов Астаны в 2023 году после ссоры между посетителями скончалась женщина. Позже выяснилось, что погибшей была супруга бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он был задержан, и в мае 2024 года суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.