Мужчину, перевозившего лошадь в автобусе, наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, перевозившего лошадь в автобусе, оштрафовали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт стал известен в результате мониторинга социальных сетей .

«При проведении розыскных мероприятий отделением природоохранной полиции нашего подразделения установлен гражданин Ж., который перевозил свою лошадь в автобусе 12-го маршрута. Свою ошибку он признал сразу же. Владелец животного привлечен к административной ответственности по статье 407-2 части 1 пункта 5 КРКобАП. С ним проведена праворазъяснительная беседа о недопущении подобных нарушений впредь», – информировал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Статья 407-2. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными: 1 часть - Нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными требований к: 5) перевозке животных. Влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц – в размере двадцати, на юридических лиц – в размере тридцати месячных расчетных показателей.







