Мужчину осудили на пять лет за публичные призывы к терроризму в Павлодаре

В приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара приводится несколько фактов, записанных на диктофон. К примеру, в середине октября 2024 года мужчина, будучи приверженцем идеологии «такфиро-джахадизма», находясь дома, в разговоре со знакомым пропагандировал свои идеи. В частности, он оправдывал применение жестких методов в отношении неверующих. Находясь на работе, мужчина, по версии следствия, говорил знакомому о том, что убивать нужно сотрудников полиции.

— Согласно заключению комплексной психолого-филологической, религиоведческой экспертизы от 04.09.2025 года, в предоставленных на исследование материалах имеются признаки проповедования идеологии насилия по религиозным мотивам, пропаганды вооруженного джихада, религиозного терроризма. Тем самым обвиняемый занимался пропагандой терроризма, — говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Из показаний свидетелей на слушаниях также стало известно, что обвиняемый ранее рассказывал о своих попытках уехать в Сирию и вступить в ряды боевиков. Одобрительно отзывался о теракте в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Свою вину мужчина в суде не признал, однако диктофонные записи не оспаривал. Пояснил, что некоторые фразы говорил в шутку.

— Касательно содержания разговоров о том, что «сотрудники полиции помощники шайтана и их можно убивать», данные слова были высказаны им из-за того, что он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, где сотрудники учреждения применяли к нему неправомерные действия, и здесь он говорил конкретно в отношении сотрудников учреждения уголовно-исполнительной системы, а не в отношении всех сотрудников правоохранительных органов, — говорится в приговоре.

Выслушав стороны, суд пришел к выводу, что представленные доказательства являются достаточными и достоверными. В итоге приговором назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Напомним, в Талдыкоргане осудили мужчину за избиение трехлетнего ребенка.