Мужчину осудили на четыре года за культивирование конопли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 года осудили мужчину в Туркестанской области за культивирование наркосодержащих растений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение, что некий житель выращивает и хранит у себя наркосодержащее растение. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ТО и Байдибекского РОП направились по месту проживания подозреваемого. В ходе проверки, с его огорода было изъято 17 кустов наркосодержащего растения. Также стражи порядка обнаружили зеленое порошкообразное вещество, завернутое в газету, спрятанное у окна в гостиной дома. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. По результатам экспертизы наркотические средства оказались 17 кустами «конопли», а завернутое в газету вещество - «высушенной марихуаной» весом около 1,39 гр.

Подозреваемого взяли под стражу, проводилось досудебное расследование.

«На сбор доказательств и изучение дела ушло более 20 дней. В ходе расследования двухтомного уголовного дела выяснилось, что подозреваемый ранее совершал подобное преступление. В 2018 году он был приговорен Байдибекским районным судом к 3 годам лишения свободы. Но урока от прошлого он не извлек, вернулся к своей старой привычке, занимался культивированием запрещенного наркосодержащего растения, и в конечном итоге его задержали. Решением суда 51-летний житель Байдибека признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы», - рассказал следователь Аскар Шубай.



