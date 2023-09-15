Мужчину осудили на 10 лет за похищение несовершеннолетней в Алматинской области

В Жамбылском районном суде Алматинской области осудили мужчину за похищение несовершеннолетней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы суда, 6 июня около 06:00 часов А., находясь в алкогольном опьянении, увидев несовершеннолетнюю девочку, которая останавливала попутную автомашину в направлении села Каргалы, обманным путем увез ее с собой в село Узынагаш. Подсудимый попытался остановиться в нескольких гостиницах, но, видя его алкогольное состояние, администрацией было отказано ему в заселении.

Далее А., увидев расположенный в селе Карасай дом с надписью «Баня», и предположив, что может туда заселиться, завел несовершеннолетнюю во внутренний двор дома. В этот момент девочка, увидев вышедшую во двор хозяйку дома, вырвалась из рук подсудимого и сообщила, что последний похитил ее обманным путем. Хозяйка дома стала сразу же фиксировать все происходящее на видео своего мобильного телефона. Увидев это, А. покинул место преступления.

Подсудимый А. свою вину признал, пояснив, что не имел злого умысла в отношении несовершеннолетней, и просил суд не лишать его свободы. Мать потерпевшей, являющаяся законным представителем, не простила обвиняемого и просила суд назначить ему строгое наказание.

Вина мужчины доказана и подтверждена материалами уголовного дела, показаниями потерпевшей, свидетелей и другими объективными доказательствами.

При вынесении приговора суд признал смягчающим уголовную ответственность обстоятельством чистосердечное раскаяние, а отягчающим – совершение им преступления в алкогольном опьянении.

«Подсудимый А. признан виновным по пункту 5) части 2 статьи 125 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс службе районного суда.