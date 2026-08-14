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    Мужчину обнаружили мертвым в отделении полиции в Экибастузе

    В сети появились кадры из отделения полиции, на которых видно, что мужчина лежит без сознания в помещении для задержанных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма
    Фото: pixabay

    В описании к видео указывается, что 37-летнего жителя поселка Солнечный задержали возле дома. Спустя полчаса из полиции позвонили его матери и попросили приехать. В отделении за решеткой родные увидели, что мужчина повесился на шнурке от шорт.

    Меж тем, в ДП Павлодарской области подтвердили, что 11 августа действительно в отделении произошел инцидент. Вызов поступил о том, что пьяный мужчина во дворе дома нарушает общественный порядок, угрожает женщине физической расправой, в результате чего его задержали и доставили в полицию.

    — Как выяснилось мужчина ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Нарушителя поместили в специальное помещение, где через некоторое время он был обнаружен без сознания. Несмотря на медицинскую помощь, мужчина скончался. Изъяты видеозаписи, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Напомним, ранее в Экибастузе в одной из квартир обнаружили тело убитой женщины. 

    Регионы Казахстана Экибастуз Убийство Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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