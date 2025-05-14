Мужчину не могут найти почти неделю в Костанайской области

Как сообщили в полиции, информация об исчезновении 24-летнего Евгения Кузьмина заявила его сожительница.

К поискам привлечены около 40 полицейских, 10 спасателей на моторных лодках, водолазы, а также более 20 волонтеров и местных жителей.

Ранее мужчина подобных случаев не допускал.

Рост 170 см, плотного телосложения, русые волосы, шрам на лбу. Был одет в белую толстовку, серые спортивные штаны, белые кроссовки с черными полосками, черная сумка через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят обратиться в полицию по номеру 102. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее тело шестилетнего мальчика, которого искали 10 дней нашли в Акмолинской области.