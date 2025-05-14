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    22:38, 13 Май 2025 | GMT +5

    Мужчину не могут найти почти неделю в Костанайской области

    24-летний житель города Житикара пропал в ночь с 7 на 8 мая. Поиски продолжаются уже шестые сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: поисковый отряд «Регион-10»

    Как сообщили в полиции, информация об исчезновении 24-летнего Евгения Кузьмина заявила его сожительница.

    К поискам привлечены около 40 полицейских, 10 спасателей на моторных лодках, водолазы, а также более 20 волонтеров и местных жителей.

    Ранее мужчина подобных случаев не допускал.

    Рост 170 см, плотного телосложения, русые волосы, шрам на лбу. Был одет в белую толстовку, серые спортивные штаны, белые кроссовки с черными полосками, черная сумка через плечо.

    Всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят обратиться в полицию по номеру 102. Поисковые мероприятия продолжаются.

    Ранее тело шестилетнего мальчика, которого искали 10 дней нашли в Акмолинской области.

    Теги:
    Костанайская область Поисковики
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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