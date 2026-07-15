Мужчину вытянуло в разбившийся иллюминатор — его супруга рассказала о спасении

Через четыре дня после ЧП на борту самолета лоукостера Ryanair жена 61-летнего пассажира, которого во время полета едва не вытянуло наружу из иллюминатора, рассказала о его состоянии, передает Kazinform со ссылкой на DW.

По словам Светланы Гркович, ее супруг до сих пор находится в больнице, носит шейный воротник из-за травмы шеи и плеча, и остается в состоянии сильного психологического шока.

Светлана Гркович и ее муж, граждане Сербии, вылетели рейсом Ryanair из греческих Салоников в немецкий Мемминген. Неожиданно раздался хлопок и мужа Светланы начало затягивать в разбитый иллюминатор. Женщина рассказала греческому телеканалу ERT, что он был пристегнут ремнем безопасности, который, по ее словам, спас ему жизнь. Голову и плечи мужчины вытянуло наружу, но пассажиры смогли затащить его обратно в салон.

— Девушка, которая сидела рядом с ним, схватила его за руку. Мы затащили его обратно внутрь. Выпали кислородные маски, начался хаос. Я подумала: если мы умрем, то умрем вместе, — цитируют слова Светланы Гркович журналисты.

По ее словам, после происшествия ее муж трижды терял сознание и почти ничего не помнит о случившемся. Семья наняла независимого технического эксперта, который предварительно пришел к выводу, что от одной из турбин мог отделиться элемент конструкции. Предположительно, именно его обломки разбили иллюминатор, а резкий перепад давления вызвал мощную силу всасывания.

Ryanair подтвердила факт происшествия, заявив лишь, что вскоре после взлета был поврежден пассажирский иллюминатор, однако причины инцидента пока не называет. По данным FlightRadar24, этот же самолет уже за день до происшествия досрочно возвращался в аэропорт вылета по неизвестной причине.