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Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Мая 2023, 19:58
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области Кадр из видео

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется видео, на котором водитель автомобиля марки «BMW» ездит по маковому полю на территории Жетысуской области. Полиция установила его личность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор видео сообщила, что водитель не реагирует на замечание.

«Я ему сделала замечание, а он сказал: «Не лезь не в свое дело». Я спросила, зачем все это портишь. Он ответил: «Что хочу, то и делаю» или что-то в этом роде», - говорит голос за кадром.

В описании к видео говорится, что действие происходило на маковом поле, расположенном между перевалом Архарлы и поселком Шенгельды, вдоль трассы Талдыкорган - Конаев.

В департаменте полиции Жетысуской области ответили, что владельцем автомашины «BMW» является 34-летний житель Кербулакского района. В его действиях усматривается нарушение, предусмотренное статьей 386 КРКоАП (Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений).

«Мужчина в настоящее время находится в рабочей командировке, по возвращению с которой он будет привлечен к ответственности согласно действующему административному законодательству. Дело взято на особый контроль», - сообщили в пресс-службе ДП региона.


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