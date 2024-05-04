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    19:15, 03 Май 2024 | GMT +6

    Мужчину наказали за незаконное ношение полицейской формы в Алматинской области

    Мужчину наказали за незаконное ношение полицейской формы
    Фото: снимок из видео EGOV.PRESS/Telegram

    Талгарский районный суд Алматинской области оштрафовал мужчину на 18 460 тенге за незаконное ношение специального обмундирования - форменной одежды полицейского, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Административное дело было рассмотрено по части 1 статьи 675 КоАП РК (Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования).

    - Санкция данной статьи предусматривает административное взыскание в виде штрафа на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц в размере 25 месячных расчетных показателей с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования», - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

    Судом установлено, что 2 мая около 03:00 часов И. на автозаправочной станции в городе Талгар незаконно носил форму одежды сотрудника полиции РК. Вина правонарушителя доказана его признанием вины, а также исследованными в ходе судебного заседания материалами дела.

    Постановлением суда от 3 мая правонарушитель признан виновным и оштрафован на 18 460 тенге (5 МРП) с конфискацией форменной одежды и специального обмундирования.

    Постановление не вступило в законную силу.

    Ранее в соцсетях появилось видео мужчины в полицейской форме. В ходе беседы с автором он признался, что не является сотрудником полиции. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Суды Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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