20 Июля 2022 00:45

Мужчину на надувном матраце унесло ветром на Алаколе

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 29-летнего мужчину на надувном матраце унесло течением на расстояние около двух километров от берега. Его спасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Жетысуской области, 19 июля в 19:30 на озере Алаколь, на участке «Заячья губа» Камыскалинского сельского округа, силами спасателей оперативно-спасательного отряда села Акши был доставлен на берег мужчина, 1993 года рождения.

«В 17:25 из-за усиления ветра его унесло течением на надувном матраце на расстояние около двух километров от берега. В медицинской помощи не нуждался», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

В департаменте по ЧС сообщили, что с наступлением купального сезона спасатели переведены на усиленный вариант несения службы на водоемах. Ими ежедневно производится патрулирование побережья водоемов, с отдыхающими проводятся инструктажи и беседы о соблюдении правил безопасности на воде. На лодках и катерах осуществляются водные патрулирования прибрежных территорий крупных водоемов.

«В выходные и праздничные дни эти работы усиливаются вдвойне. Но, несмотря на проводимую работу, ежедневно на водоемах области происходят чрезвычайные ситуации, люди, не рассчитав свои силы и заплыв на глубину, начинают тонуть или же, несмотря на штормовые предупреждения о надвигающемся шторме или усилении ветра, отправляются в воду на надувных матрацах, кругах и других плавательных средствах», - добавили в ведомстве.