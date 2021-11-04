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Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы

4 Ноября 2021 16:34
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Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Под Новый год гражданин Ш. обманным путем под предлогом совместной организации новогодних корпоративных вечеров пригласил для переговоров свою знакомую, с которой он ранее работал. Для этих целей мужчина заранее арендовал посуточно квартиру, где он, жестоко избивая, насиловал потерпевшую на протяжении нескольких часов, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был задержан и взят под стражу. Проведенным досудебном расследованием вина мужчины была полностью доказана», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Приговором районного суда Медеуского района гражданин Ш. признан виновным по ст.ст.120 ч.1, 121 ч.1 УК РК и осужден к шести годам лишения свободы.


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#Алматы   #Суды  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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