Мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчину, изнасиловавшего знакомую, приговорили к шести годам тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Под Новый год гражданин Ш. обманным путем под предлогом совместной организации новогодних корпоративных вечеров пригласил для переговоров свою знакомую, с которой он ранее работал. Для этих целей мужчина заранее арендовал посуточно квартиру, где он, жестоко избивая, насиловал потерпевшую на протяжении нескольких часов, а также совершал иные насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый был задержан и взят под стражу. Проведенным досудебном расследованием вина мужчины была полностью доказана», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Приговором районного суда Медеуского района гражданин Ш. признан виновным по ст.ст.120 ч.1, 121 ч.1 УК РК и осужден к шести годам лишения свободы.
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