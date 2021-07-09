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    18:02, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Мужчину избили на АЗС в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчину избили на автозаправке. Подозреваемый задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети появилось видео , где мужчина снимает парней, уезжающих на автомобиле на территории одного из АЗС. Он обвиняет их в избиении.

    По словам автора, инцидент произошел 6 июля, вечером, около 20:00 часов в районе улицы Б. Момышулы и проспекта Рыскулова. Двое парней из-за долгого ожидания в очереди выражались нецензурно в адрес пострадавшего и избили его. Затем они уехали с места.

    В пресс-службе департамента полиции города отметили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК.

    «По подозрению в избиении 33-х летнего мужчина задержан гр. Ш., 2001 года рождения. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в полиции.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Видео Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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