Мужчину из дымящегося дома спас полицейский в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейский помог мужчине выбраться из квартиры, охваченной дымом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Прогуливаясь в свой выходной полицейский из города Алтай Олжас Серыкканов заметил, что из окон многоэтажки идет густой дым. Увидев это полицейский бросился на помощь. Приблизившись к окну, он выставил сетку и увидел, что в квартире находится спящий мужчина, которому он помог выбраться.

«Как оказалось, хозяин дома поставил на плиту сковороду с продуктами, включил ее и крепко уснул, в результате чего началось задымление», - рассказал полицейский.

Олжас Серикканов служит заместителем начальника ИВС ОП района Алтай. В ОВД работает более 10 лет.