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    07:47, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчина «заминировал» больницу в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали подозреваемого, сообщившего ложную информацию о взрывном устройстве, в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В понедельник в УП города Караганды с терминала экстренной службы «Перспектива» поступил анонимный звонок – в здании областной детской клинической больницы заложено взрывное устройство. Полицейские сразу же прибыли на адрес и провели тщательное обследование здания. Однако взрывное устройство на прилегающей территории не обнаружилось.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний карагандинец. Сейчас мужчина арестован.

    Стоить отметить, что злоумышленник в январе уже «минировал» больницу областного центра. Если в прошлый раз из медицинского учреждения было эвакуировано 300 человек, то в этом случае обошлось без вывоза людей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ведется расследование. Данная статья предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Происшествия
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