Мужчина закидал камнями поезд в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, а позже начал кидать камни в грузовой поезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«13 мая в линейное управление полиции на станции Алматы 1 поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда совершил экстренное торможение из-за нахождения человека на железнодорожном пути, тем самым предотвратил наезд на человека. Стоянка поезда составила 7 минут. Правонарушитель, переходив переезд станции Шамалган, бросил камни в проходящий грузовой поезд и убежал», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.









Полицейские задержали 34-летнего жителя Алматинской области.

В отношении него составлены два административных материала по части 5 статьи 559 и по части 1 статьи 434 КоАП РК.

Материал направлен в Карасайский районный суд для принятия решения.

Ранее на перегоне Аксенгир - Шамалган мужчина закидал камнями грузовой поезд. Тогда из-за случившегося на железнодорожном переезде образовались пробки.