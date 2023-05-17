Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Мужчина закидал камнями поезд в Алматинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Мая 2023, 00:21
Мужчина закидал камнями поезд в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, а позже начал кидать камни в грузовой поезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«13 мая в линейное управление полиции на станции Алматы 1 поступило сообщение о том, что машинист грузового поезда совершил экстренное торможение из-за нахождения человека на железнодорожном пути, тем самым предотвратил наезд на человека. Стоянка поезда составила 7 минут. Правонарушитель, переходив переезд станции Шамалган, бросил камни в проходящий грузовой поезд и убежал», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.



Полицейские задержали 34-летнего жителя Алматинской области.

В отношении него составлены два административных материала по части 5 статьи 559 и по части 1 статьи 434 КоАП РК.

Материал направлен в Карасайский районный суд для принятия решения.

Ранее на перегоне Аксенгир - Шамалган мужчина закидал камнями грузовой поезд. Тогда из-за случившегося на железнодорожном переезде образовались пробки.


Алматинская область   Борьба с преступностью   Происшествия   Видео   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК