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    Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган

    14 Мая 2023, 15:12

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На перегоне Аксенгир - Шамалган подросток закидал камнями грузовой поезд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в сети. Там видно, как молодой человек на станции Шамалган закидал камнями проезжающий поезд, а затем убегает с места. Сообщается, что из-за случившегося на железнодорожном переезде образовались пробки.

    В пресс-службе «Казахстан Темир Жолы» сообщили, что инцидент произошел 13 мая.

    «На участке Алматы - Отар подросток закидал камнями грузовой поезд, который следовал через железнодорожный переезд. Инцидент произошел на перегоне Аксенгир- Шамалган. В результате никто не пострадал. Машинист применил экстренное торможение. Информация передана в правоохранительные органы», - прокомментировали в пресс-службе «КТЖ».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    КТЖ Алматинская область
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