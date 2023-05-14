Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На перегоне Аксенгир - Шамалган подросток закидал камнями грузовой поезд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в сети. Там видно, как молодой человек на станции Шамалган закидал камнями проезжающий поезд, а затем убегает с места. Сообщается, что из-за случившегося на железнодорожном переезде образовались пробки.

В пресс-службе «Казахстан Темир Жолы» сообщили, что инцидент произошел 13 мая.

«На участке Алматы - Отар подросток закидал камнями грузовой поезд, который следовал через железнодорожный переезд. Инцидент произошел на перегоне Аксенгир- Шамалган. В результате никто не пострадал. Машинист применил экстренное торможение. Информация передана в правоохранительные органы», - прокомментировали в пресс-службе «КТЖ».



