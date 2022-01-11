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    13:04, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Мужчина, захвативший во время беспорядков военный КамАЗ, задержан в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

    Им оказался 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области.

    «Установлено, что фигурант также имеет причастность к фактам мародерства. Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне «Ожет». У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено с оружейного магазина в результате мародерства», - сообщили в комендатуре.

    Еще несколько огнестрельных оружий, добытых преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у трех злоумышленников.

    «В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок «Ata-arms», «Remington-700» и «Sauer-202» с боеприпасами. Подозреваемые взяты под стражу», - добавили в комендатуре.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы Происшествия
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