Мужчина, захвативший во время беспорядков военный КамАЗ, задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный КамАЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

Им оказался 27-летний житель города Экибастуза Павлодарской области.

«Установлено, что фигурант также имеет причастность к фактам мародерства. Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне «Ожет». У него было изъято гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено с оружейного магазина в результате мародерства», - сообщили в комендатуре.

Еще несколько огнестрельных оружий, добытых преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у трех злоумышленников.

«В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок «Ata-arms», «Remington-700» и «Sauer-202» с боеприпасами. Подозреваемые взяты под стражу», - добавили в комендатуре.