Мужчина задушил ребенка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина задушил ребенка в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошёл 24 октября в гостинице InterContinental.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в ДП Алматы.