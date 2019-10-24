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Мужчина задушил ребенка в Алматы

24 Октября 2019 19:38
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Мужчина задушил ребенка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина задушил ребенка в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошёл 24 октября в гостинице InterContinental.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в ДП Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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