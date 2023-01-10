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Мужчина выпал с балкона после взрыва газа в Караганде

10 Января 2023, 23:34
Мужчина выпал с балкона после взрыва газа в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - При пожаре после взрыва газа в многоэтажном доме с восьмого этажа выпал один из жителей многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, во время ЧП с балкона восьмого этажа выпал житель дома. Он жив. Его доставили в больницу.

«В результате взрыва пострадал один человек, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже. Он жив. Его доставили в медучреждение. Его диагноз и состояние на данный момент уточняются», - сообщил Мурат Катпанов.

10 января в 21:29 произошел пожар в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме после взрыва газа по проспекту Республики, 18/2 в Караганде. На месте ЧП сейчас находится аким области Ермаганбет Булекпаев. Он сообщил, что эвакуированных жителей сейчас распределяют по гостиницам.

Фото: кадр из видео


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