Мужчина выращивал марихуану у себя дома в Астане
Столичные полицейские пресекли его деятельность в ходе месячника по противодействию наркопреступности, который проходит в рамках нарратива «Закон и порядок», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Как установили в ходе оперативных совместных мероприятий столичная прокуратура и Департамент полиции, мужчина не только выращивал наркотики у себя дома, но и занимался их сбытом. Полицейские изъяли на месте 15 горшков с запрещенными растениями и необходимое оборудование для их культивации.
В одной из комнат злоумышленник оборудовал мини-парник, установил специальные лампы, вентиляцию и поддерживал оптимальный температурный режим. Кроме того, он занимался сбытом синтетических наркотиков.
Мужчину задержали на парковке, когда он делал «закладки». При обыске у него дома, в автомобиле и при личном досмотре обнаружено и изъято свыше 40 свертков с веществом Альфа PVP.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ведется расследование.
Стражи порядка напоминают, что в Казахстане за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также за их сбыт предусмотрена строгая уголовная ответственность. Они призывают граждан сообщать о любых фактах незаконного оборота наркотиков на пульт 102.
– Такие мероприятия, как реализуемый в столице антинаркотический месячник, играют важную роль в повышении уровня информированности населения, укреплении доверия между полицией и обществом, а также в совместной борьбе с наркопреступностью и другими угрозами общественной безопасности. Комплекс мер, реализуемых в рамках нарратива «Закон и порядок», предусматривает проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и ликвидации интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества, – говорится в сообщении акимата Астаны.