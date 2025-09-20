РУ
    23:00, 19 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мужчина выращивал марихуану у себя дома в Астане

    Столичные полицейские пресекли его деятельность в ходе месячника по противодействию наркопреступности, который проходит в рамках нарратива «Закон и порядок», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    конопля, марихуана
    Фото: ДП Акмолинской области.

    Как установили в ходе оперативных совместных мероприятий столичная прокуратура и Департамент полиции, мужчина не только выращивал наркотики у себя дома, но и занимался их сбытом. Полицейские изъяли на месте 15 горшков с запрещенными растениями и необходимое оборудование для их культивации.

    В одной из комнат злоумышленник оборудовал мини-парник, установил специальные лампы, вентиляцию и поддерживал оптимальный температурный режим. Кроме того, он занимался сбытом синтетических наркотиков.

    Мужчину задержали на парковке, когда он делал «закладки». При обыске у него дома, в автомобиле и при личном досмотре обнаружено и изъято свыше 40 свертков с веществом Альфа PVP.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ведется расследование.

    Стражи порядка напоминают, что в Казахстане за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также за их сбыт предусмотрена строгая уголовная ответственность. Они призывают граждан сообщать о любых фактах незаконного оборота наркотиков на пульт 102.

    – Такие мероприятия, как реализуемый в столице антинаркотический месячник, играют важную роль в повышении уровня информированности населения, укреплении доверия между полицией и обществом, а также в совместной борьбе с наркопреступностью и другими угрозами общественной безопасности. Комплекс мер, реализуемых в рамках нарратива «Закон и порядок», предусматривает проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и ликвидации интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества, – говорится в сообщении акимата Астаны.

    Асель Елюбаева
