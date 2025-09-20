Мужчина выращивал марихуану у себя дома в Астане

Как установили в ходе оперативных совместных мероприятий столичная прокуратура и Департамент полиции, мужчина не только выращивал наркотики у себя дома, но и занимался их сбытом. Полицейские изъяли на месте 15 горшков с запрещенными растениями и необходимое оборудование для их культивации.

В одной из комнат злоумышленник оборудовал мини-парник, установил специальные лампы, вентиляцию и поддерживал оптимальный температурный режим. Кроме того, он занимался сбытом синтетических наркотиков.

Мужчину задержали на парковке, когда он делал «закладки». При обыске у него дома, в автомобиле и при личном досмотре обнаружено и изъято свыше 40 свертков с веществом Альфа PVP.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, ведется расследование.

Стражи порядка напоминают, что в Казахстане за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также за их сбыт предусмотрена строгая уголовная ответственность. Они призывают граждан сообщать о любых фактах незаконного оборота наркотиков на пульт 102.