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    19:18, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина утонул в озере Сайран в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще один мужчина утонул в озере Сайран в Алматы. Он был в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала незнакомец громко распевал песни, за что был высажен из общественного транспорта, затем хаотично бегал вдоль берега. В какой-то момент мужчина прыгнул в воду и заплыл в запретную зону. Его бездыханное тело было обнаружено спасателями в ходе поисковых работ. Документов при нем не было. Личность удалось установить только к утру. Это – 43-летний житель Алматинской области, состоящий на учете в центре психического здоровья», - сообщили в департаменте полиции.

    Ранее спасатели Алматы нашли тело утонувшего в озере Сайран мужчины. Он купался, несмотря на установленные запрещающие знаки.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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