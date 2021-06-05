АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще один мужчина утонул в озере Сайран в Алматы. Он был в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала незнакомец громко распевал песни, за что был высажен из общественного транспорта, затем хаотично бегал вдоль берега. В какой-то момент мужчина прыгнул в воду и заплыл в запретную зону. Его бездыханное тело было обнаружено спасателями в ходе поисковых работ. Документов при нем не было. Личность удалось установить только к утру. Это – 43-летний житель Алматинской области, состоящий на учете в центре психического здоровья», - сообщили в департаменте полиции.

Ранее спасатели Алматы нашли тело утонувшего в озере Сайран мужчины. Он купался, несмотря на установленные запрещающие знаки.