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    10:49, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Мужчина утонул в бассейне в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина утонул в бассейне одной из частных зон отдыха в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области уточнили, что случай произошел 7 июля около 18:30 часов в Ескельдинском районе на территории зоны отдыха «Тау Жетісу».

    «Утонувшим был мужчина в возрасте от 27 до 30 лет. Его тело было извлечено сотрудниками зоны отдыха. Глубина бассейна составляет 1,8 метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ДЧС призвали жителей соблюдать меры безопасности при купании.

    Напомним, что недавно 10-летний мальчик утонул на Первомайских прудах близ Алматы.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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