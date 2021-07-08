Мужчина утонул в бассейне в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина утонул в бассейне одной из частных зон отдыха в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области уточнили, что случай произошел 7 июля около 18:30 часов в Ескельдинском районе на территории зоны отдыха «Тау Жетісу».

«Утонувшим был мужчина в возрасте от 27 до 30 лет. Его тело было извлечено сотрудниками зоны отдыха. Глубина бассейна составляет 1,8 метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДЧС призвали жителей соблюдать меры безопасности при купании.

Напомним, что недавно 10-летний мальчик утонул на Первомайских прудах близ Алматы.