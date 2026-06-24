Мужчина утонул на озере Пестрое в Петропавловске

62-летний житель Петропавловска отправился отдыхать на городской пляж. По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, трагический инцидент произошел 21 июня около 10:30, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили очевидцы спасателям, состояние мужчины 1963 года рождения внезапно ухудшилось. На место незамедлительно прибыли сотрудники дежурного оперативно-спасательного отряда и бригада скорой медицинской помощи. Специалисты провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину медикам не удалось.

Предварительно рассматривалась версия о том, что причиной смерти могли стать инфаркт миокарда и острая сердечная недостаточность. Для установления точной причины тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

— В момент происшествия на пляже несли дежурство сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС и 6 спасателей коммунального пляжа. Также в готовности находились 1 плавсредство, бригада скорой медицинской помощи в составе 3 сотрудников и 1 специализированный автомобиль, — сообщили представители ведомства.

Между тем, по данным пресс-службы Департамента полиции Северо-Казахстанской области, результаты судебно-медицинской экспертизы уже получены. Согласно заключению экспертов, мужчина скончался в результате удушья, вызванного попаданием воды в дыхательные пути и их закупоркой.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование.

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