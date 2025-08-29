РУ
    20:15, 28 Август 2025 | GMT +5

    Мужчина утонул на городском пляже в Костанае

    Трагедия произошла в оборудованном месте для купания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В ДЧС Костанайской области сообщили, что звонок поступил на пульт экстренной службы «112». На городском пляже из реки Тобол было извлечено тело 66-летнего мужчины.

    — По словам очевидцев, во время купания в оборудованном месте мужчина зашёл в реку на глубину по пояс и внезапно упал лицом в воду. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства трагедии уточняются, — говорится в комментарии.

    Спасатели вновь обращаются к жителям с просьбой строго соблюдать правила безопасности на воде, кроме того напоминают, что даже на оборудованных пляжах важно сохранять осторожность и внимательность.

    Ранее в Тоболе утонул подросток во время купания.

