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    18:46, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина устроил скандал в одной из гостиниц Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина устроил скандал в одной из гостиниц Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что инцидент произошел в одной из гостиниц Турксибского района.

    «38-летний мужчина со своей девушкой снял номер, спустя несколько часов, оставшись недовольным «сервисом» гостиницы, потребовал возврата денег. Как выяснилось, мужчина с признаками деструктивного религиозного течения был пьян, и с сигаретой в руках, оскорблял сотрудников заведения нецензурной бранью, а перед уходом, пнул стойку на ресепшене», - уточнили в полиции.

    В отношении жителя Алматинской области возбуждено административное дело по ст. 434 КоАП (мелкое хулиганство). Данная статья предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

    Ранее в Алматы пьяный мужчина устроил скандал в приемном отделении больницы скорой неотложной помощи и разбил двери. Видео появилось в сети.


    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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