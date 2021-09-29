АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина устроил скандал в одной из гостиниц Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что инцидент произошел в одной из гостиниц Турксибского района.

«38-летний мужчина со своей девушкой снял номер, спустя несколько часов, оставшись недовольным «сервисом» гостиницы, потребовал возврата денег. Как выяснилось, мужчина с признаками деструктивного религиозного течения был пьян, и с сигаретой в руках, оскорблял сотрудников заведения нецензурной бранью, а перед уходом, пнул стойку на ресепшене», - уточнили в полиции.

В отношении жителя Алматинской области возбуждено административное дело по ст. 434 КоАП (мелкое хулиганство). Данная статья предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

Ранее в Алматы пьяный мужчина устроил скандал в приемном отделении больницы скорой неотложной помощи и разбил двери. Видео появилось в сети.