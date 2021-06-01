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    13:00, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина устроил скандал в больнице в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина обматерил медиков и ударил полицейского в Алматинской области. Скандальный момент сняли на видео и выложили в сеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город Иссык, центральная районная больница. Как сообщает подписчик, конфликт произошёл по причине того, что пациент не соблюдал карантинный режим», - говорится в посте .

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что в дежурную часть УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что в отделении приемного покоя Енбекшиказахской ЦРБ 45-летний житель с. Тургень нецензурно выражался в адрес медицинского персонала и разбил стекло.

    «После прибытия участкового инспектора на место происшествия, установлено, что в действительности там находился мужчина, который нарушал общественный порядок. Прибывший на место сотрудник полиции попросил успокоиться гражданина, последний игнорируя просьбу, беспричинно ударил его в область лица, после во дворе еще нанес различные удары и, воспользовавшись ситуацией, скрылся в неизвестном направлении», - отметили в полиции.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 293 ч.2 п.2 УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

    Вместе с тем, за применение насилия в отношении представителя власти, фигуранту возбуждено второе уголовное производство по статья 380 ч.1. УК РК


    Теги:
    МВД РК Общество Алматы Правоохранительные органы
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