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    10:53, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина устроил дебош в больнице Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пьяный мужчина устроил скандал в приемном отделении больницы скорой неотложной помощи и разбил двери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента распространяется в социальных сетях. На кадрах можно заметить мужчину с голым торсом, который нецензурно выражался. Он на замечания полицейских не реагировал. Кроме того, в кадр попали разбитые окна, выломанные двери здания.

    В пресс-службе больницы скорой неотложной помощи города ответили, что амбулаторный пациент 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения был доставлен из Медеуского РУВД на обработку открытой рваной раны правого предплечья.

    «После обработки раны вел себя агрессивно, грубо выражался в адрес медиков и устроил дебош в приемном отделении больницы, разбил двери, которые теперь не подлежат ремонту. Нанес материальный ущерб. В больницу вызвали группу быстрого реагирования, дебошира задержали и передали полиции», - уточнили в БСМП.

    В департаменте полиции сообщили, что управлением полиции Алмалинского района данный гражданин привлечен к ответственности по мелкому хулиганству.


    Теги:
    Видео Общество Алматы Правоохранительные органы
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