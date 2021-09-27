Мужчина устроил дебош в больнице Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пьяный мужчина устроил скандал в приемном отделении больницы скорой неотложной помощи и разбил двери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента распространяется в социальных сетях. На кадрах можно заметить мужчину с голым торсом, который нецензурно выражался. Он на замечания полицейских не реагировал. Кроме того, в кадр попали разбитые окна, выломанные двери здания.

В пресс-службе больницы скорой неотложной помощи города ответили, что амбулаторный пациент 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения был доставлен из Медеуского РУВД на обработку открытой рваной раны правого предплечья.

«После обработки раны вел себя агрессивно, грубо выражался в адрес медиков и устроил дебош в приемном отделении больницы, разбил двери, которые теперь не подлежат ремонту. Нанес материальный ущерб. В больницу вызвали группу быстрого реагирования, дебошира задержали и передали полиции», - уточнили в БСМП.

В департаменте полиции сообщили, что управлением полиции Алмалинского района данный гражданин привлечен к ответственности по мелкому хулиганству.