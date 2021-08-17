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Мужчина уплыл на надувной камере от автомобильного колеса на Балхаше

17 Августа 2021 13:39
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Мужчина уплыл на надувной камере от автомобильного колеса на Балхаше

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поиски мужчины, уплывшего на надувной камере от автомобильного колеса на побережье Балхаша, завершились успешно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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16 августа на побережье озера Балхаш, со стороны Сарканского района Алматинской области, на участке «Карашыган», силами спасателей Оперативно-спасательного отряда Сарканского региона ДЧС Алматинской области производились поисково-спасательные работы мужчины 1985 года рождения.

В 19:50 часов на пульт дежурной связи ДЧС Алматинской области поступило сообщение от его родственников, о том, что примерно в 19-00 часов мужчина уплыл от берега на надувной камере от автомобильного колеса и до сих пор не вернулся.

«Спасатели незамедлительно отправились на его поиски на моторной лодке. Участок «Карашыган» находится от спасательной станции Сарканского региона в отдалении 38 километров. Ночью в 22:10 часов мужчина был обнаружен на побережье озера Балхаш. К счастью попутным ветром его вынесло на берег, и беды не случилось. В медицинской помощи не нуждался», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

ДЧС Алматинской области убедительно просит граждан соблюдать простые правила безопасности на воде:

- Не купайтесь в ночное время суток;

- Не используйте для плавания доски, брёвна, самодельные устройства;

- Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах или камерах;

- Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Не допускайте в воде шалости, связанные с захватами купающихся;

- Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- Не боритесь с сильным течением. Используйте его, чтобы приблизиться к берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам;

- Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. Не купайтесь, если температура воды ниже + 18 С;

- Не позволяйте детям играть в местах, откуда можно упасть в воду;

- Не оставляйте без просмотра маленьких детей во время купания;

- Купайтесь только в разрешённых местах. Не заходите в воду в нетрезвом виде


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#Алматинская область   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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