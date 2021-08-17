Мужчина уплыл на надувной камере от автомобильного колеса на Балхаше

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поиски мужчины, уплывшего на надувной камере от автомобильного колеса на побережье Балхаша, завершились успешно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 августа на побережье озера Балхаш, со стороны Сарканского района Алматинской области, на участке «Карашыган», силами спасателей Оперативно-спасательного отряда Сарканского региона ДЧС Алматинской области производились поисково-спасательные работы мужчины 1985 года рождения.

В 19:50 часов на пульт дежурной связи ДЧС Алматинской области поступило сообщение от его родственников, о том, что примерно в 19-00 часов мужчина уплыл от берега на надувной камере от автомобильного колеса и до сих пор не вернулся.

«Спасатели незамедлительно отправились на его поиски на моторной лодке. Участок «Карашыган» находится от спасательной станции Сарканского региона в отдалении 38 километров. Ночью в 22:10 часов мужчина был обнаружен на побережье озера Балхаш. К счастью попутным ветром его вынесло на берег, и беды не случилось. В медицинской помощи не нуждался», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

ДЧС Алматинской области убедительно просит граждан соблюдать простые правила безопасности на воде:

- Не купайтесь в ночное время суток;

- Не используйте для плавания доски, брёвна, самодельные устройства;

- Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах или камерах;

- Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Не допускайте в воде шалости, связанные с захватами купающихся;

- Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

- Не боритесь с сильным течением. Используйте его, чтобы приблизиться к берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам;

- Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. Не купайтесь, если температура воды ниже + 18 С;

- Не позволяйте детям играть в местах, откуда можно упасть в воду;

- Не оставляйте без просмотра маленьких детей во время купания;

- Купайтесь только в разрешённых местах. Не заходите в воду в нетрезвом виде