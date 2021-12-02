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Мужчина упал с высоты на стройке в Кокшетау
2 Декабря 2021 17:37
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина упал с высоты на стройке в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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30 ноября в дежурную часть УП города Кокшетау поступило сообщение о том, что в областную больницу доставлен 34-летний житель областного центра. Мужчине был поставлен предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, перелом шестого ребра слева». Следственно-оперативной группой установлено, что 30 ноября пострадавший, находясь на рабочем месте, на строящемся многоквартирном пятиэтажном доме, упал с крыши дома на пятый этаж. По данному факту начато досудебное производство по ст.156 ч.1 «Нарушение правил охраны труда«. Проводится проверка.
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