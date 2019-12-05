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вчера 22:17
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вчера 22:09
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вчера 21:24
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вчера 18:42
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Мужчина упал с высотного здания бизнес-центра в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина упал с высотного здания бизнес-центра «Нурлы Тау» и разбился, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе ДЧС подтвердили информацию.
«Упал человек с высоты. На месте службы СМП, РОЧС, ДП. Обстоятельства уточняются. Полная информация от полиции», - сообщили в ведомстве.
В управлении общественного здоровья города рассказали, что смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи.
В Департаменте полиции сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Управления полиции Бостандыкского района по территориальности.
«Личность погибшего установлена. Это – гр.Б., 1971 года рождения. Предварительно, мужчина выпрыгнул из окна на 12-этаже бизнес-центра. Мотивы и другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшего расследования», - проинформировали в полиции.
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