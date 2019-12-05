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Мужчина упал с высотного здания бизнес-центра в Алматы

5 Декабря 2019 11:44
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Мужчина упал с высотного здания бизнес-центра в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина упал с высотного здания бизнес-центра «Нурлы Тау» и разбился, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе ДЧС подтвердили информацию.

«Упал человек с высоты. На месте службы СМП, РОЧС, ДП. Обстоятельства уточняются. Полная информация от полиции», - сообщили в ведомстве.

В управлении общественного здоровья города рассказали, что смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи.

В Департаменте полиции сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Управления полиции Бостандыкского района по территориальности.

«Личность погибшего установлена. Это – гр.Б., 1971 года рождения. Предварительно, мужчина выпрыгнул из окна на 12-этаже бизнес-центра. Мотивы и другие обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшего расследования», - проинформировали в полиции.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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