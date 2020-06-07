Мужчина умер в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы скончался пожилой мужчина. Его тело транспортировали спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о смерти мужчины появилась в соцсетях.

«Пожилому мужчине 65 лет. Ему стало плохо с сердцем высоко в горах», - говорится в посте.

В РОСО КЧС МВД РК сообщили, что 7 июня поступила заявка о человеке, которому в горах на пике Букреева стало плохо.

«Это было сегодня. Наша оперативная группа туда выдвинулась вместе с кинологом. Сначала на место приехала скорая, медикам кто-то предоставил двух лошадей. Они до пострадавшего на лошадях добрались, но, к сожалению, мужчина не дышал. Проводились реанимационные работы, но спасти не удалось. Спасательная группа спустила тело», - сообщили в РОСО.