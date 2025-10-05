Мужчина ударил школьницу в автобусе в Петропавловске

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина позволил себе рукоприкладство в отношении подростка.

По словам очевидцев, инцидент произошел в автобусе № 2 в Петропавловске. Двое мужчин оскорбляли нецензурными словами девочек, которым около 12 лет, заявив, что им не нравится их внешний вид. Когда девушка пассажир заступилась за девочек, конфликт лишь обострился.

— Девочка сильно испугалась и заплакала. Кондуктор автобуса при этом никак не вмешивался в инцидент. Сразу вызвали полицию и сотрудников скорой помощи, — рассказала пассажирка, ставшая свидетельницей происшествия.

Стражи порядка по горячим следам установили личности подозреваемых и арестовали мужчину, который ударил девочку.