РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:47, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мужчина ударил школьницу в автобусе в Петропавловске

    По данному факту в отношении жителя Петропавловска возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина ударил школьницу в автобусе в Петропавловске
    Фото: кадр из видео

    На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина позволил себе рукоприкладство в отношении подростка.

    По словам очевидцев, инцидент произошел в автобусе № 2 в Петропавловске. Двое мужчин оскорбляли нецензурными словами девочек, которым около 12 лет, заявив, что им не нравится их внешний вид. Когда девушка пассажир заступилась за девочек, конфликт лишь обострился.

    — Девочка сильно испугалась и заплакала. Кондуктор автобуса при этом никак не вмешивался в инцидент. Сразу вызвали полицию и сотрудников скорой помощи, — рассказала пассажирка, ставшая свидетельницей происшествия.

    Стражи порядка по горячим следам установили личности подозреваемых и арестовали мужчину, который ударил девочку.

    — По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городском автобусе полиция незамедлительно приняла меры. Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование. Подобные действия в отношении детей расцениваются как грубое нарушение закона и будут строго наказываться. Ситуация находится на полном контроле полиции, — ответили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

    Теги:
    Насилие над детьми Петропавловск СКО Регионы Казахстана Дети Автобус Несовершеннолетние Драка
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают