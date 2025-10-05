Мужчина ударил школьницу в автобусе в Петропавловске
По данному факту в отношении жителя Петропавловска возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина позволил себе рукоприкладство в отношении подростка.
По словам очевидцев, инцидент произошел в автобусе № 2 в Петропавловске. Двое мужчин оскорбляли нецензурными словами девочек, которым около 12 лет, заявив, что им не нравится их внешний вид. Когда девушка пассажир заступилась за девочек, конфликт лишь обострился.
— Девочка сильно испугалась и заплакала. Кондуктор автобуса при этом никак не вмешивался в инцидент. Сразу вызвали полицию и сотрудников скорой помощи, — рассказала пассажирка, ставшая свидетельницей происшествия.
Стражи порядка по горячим следам установили личности подозреваемых и арестовали мужчину, который ударил девочку.
— По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городском автобусе полиция незамедлительно приняла меры. Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование. Подобные действия в отношении детей расцениваются как грубое нарушение закона и будут строго наказываться. Ситуация находится на полном контроле полиции, — ответили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.