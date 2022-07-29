29 Июля 2022 23:20

Мужчина убил 6-летнего сына в Туркестанской области - суд вынес приговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла весной в Туркестанской области - мужчина зарубил топором своего шестилетнего сына. Сегодня суд вынес приговор по этому делу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанского областного суда.