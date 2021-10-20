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    15:19, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мужчина тяжело ранил ножом сестру своей жены в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 38-летний мужчина в ходе семейной ссоры нанес ножевые ранения 19-летней сестре своей супруги. Ее госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 17 августа в 02:15 в поселке Шамалган Карасайского района.

    «Установлено, что 38-летний мужчина в ходе возникшей семейной ссоры нанес ножевые ранения сестренке своей супруги. В результате 19-летняя пострадавшая с тяжелыми ранениями госпитализирована в больницу. По данному факту сразу же возбуждено уголовное дело по статье 106 части 1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемый в тот же день водворен в ИВС. 18 августа постановлением следственного судьи мера пресечения изменена на домашний арест. Данное уголовное дело находится в производстве», - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    В рамках досудебного расследования все участники и свидетели происшествия допрошены. Для оценки причиненного вреда здоровью, а также по изъятым вещественным доказательствам назначена экспертиза, результаты которой еще не готовы.

    «В ближайшее время с обеспечением полноты расследования уголовное дело будет окончено и направлено в прокуратуру для проверки законности и для дальнейшего направления в суд», - добавили в полиции.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Криминал Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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