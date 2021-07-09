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    17:45, 09 Июль 2021 | GMT +6

    «Мужчина тащит жену за волосы» - избиение сняли на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы муж избил жену на улице. Жуткое видео, где мужчина тащит женщину за волосы и волочет по земле, появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции города заявили, что 8 июля при мониторинге социальной сети Фейсбук, установлен вопиющий факт нанесения телесных повреждений гражданке Т., 1979 года рождения ее супругом гр. М., 1974 года рождения, имевшее место в мкр. «Думан».

    «По данному факту участковыми инспекторами проведена проверка с выездом на место. Женщина подала заявление в отношении супруга. Ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Решение по привлечению гр. М. к ответственности будет рассмотрено после получения результатов экспертизы. Дополнительно в отношении правонарушителя будет вынесено защитное предписание, с запретом причинения физического или психического страдания гражданке Т.», - информировал начальник управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

    Вместе с тем, в соответствии со ст.54 КРКобАП вместе с материалом об административном правонарушении в СМАС г. Алматы подготовлено ходатайство об установлении особого требования за поведением гр. М. сроком на 3 месяца и обязать его пребывать еженедельно в УП района к инспектору по защите женщин от насилия для проведения профилактической беседы.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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