20:54, 06 Июнь 2021 | GMT +6
Мужчина стрелял на свадьбе в Алматинской области: его нашла полиция
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина выстрелил в воздух на свадьбе в Алматинской области. Его нашли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В социальных сетях появилось видео торжества, на котором один из гостей после произнесения тоста выстрелил из пистолета в помещении.
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что стрелявший установлен, им оказался 26-летний житель Алматы.
«Мужчина во время тоста произвел выстрелы свето-шумовыми пулями из сигнального пистолета. В настоящее время начато административное производство по статье 436 части 1, сигнальный пистолет изъят, по нему будет назначена экспертиза. В отношении организатора свадьбы и администрации ресторана также проводится проверка», - отметили в ДП Алматинской области.
Стрелявший записал видео с извинениями.