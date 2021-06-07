Мужчина стрелял на свадьбе в Алматинской области: его нашла полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина выстрелил в воздух на свадьбе в Алматинской области. Его нашли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео торжества, на котором один из гостей после произнесения тоста выстрелил из пистолета в помещении.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что стрелявший установлен, им оказался 26-летний житель Алматы.

«Мужчина во время тоста произвел выстрелы свето-шумовыми пулями из сигнального пистолета. В настоящее время начато административное производство по статье 436 части 1, сигнальный пистолет изъят, по нему будет назначена экспертиза. В отношении организатора свадьбы и администрации ресторана также проводится проверка», - отметили в ДП Алматинской области.

Стрелявший записал видео с извинениями.







