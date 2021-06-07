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    20:54, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчина стрелял на свадьбе в Алматинской области: его нашла полиция

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина выстрелил в воздух на свадьбе в Алматинской области. Его нашли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео торжества, на котором один из гостей после произнесения тоста выстрелил из пистолета в помещении.

    В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что стрелявший установлен, им оказался 26-летний житель Алматы.

    «Мужчина во время тоста произвел выстрелы свето-шумовыми пулями из сигнального пистолета. В настоящее время начато административное производство по статье 436 части 1, сигнальный пистолет изъят, по нему будет назначена экспертиза. В отношении организатора свадьбы и администрации ресторана также проводится проверка», - отметили в ДП Алматинской области.

    Стрелявший записал видео с извинениями.




    Теги:
    Алматинская область Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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