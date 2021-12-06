Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан полицией Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления полиции Турксибского района, факт хулиганства произошел в подъезде одного из многоквартирных домов в микрорайоне «Жас Канат».

«На вопиющий эпизод последовала реакция. Мы тщательно изучили данные с камер видеонаблюдения. Установили, что фигурант не проживает в указанном жилом массиве. Его личность установили спустя некоторое время. Сегодня он был задержан. Это 44-летний гражданин С., который снимает в аренду жилье в районе автовокзала «Саяхат». Ранее, как установлено, мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественное преступление. Как утверждает задержанный, во время совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Материалы административного производства по статье 434 КРКобАП сегодня будут направлены в Специализированный межрайонный административный суд для принятия решения.

Ранее в сети появилось видео, как мужчина справил нужду на детскую коляску в подъезде одного из домов Алматы.



