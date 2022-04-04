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    12:47, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Мужчина спас провалившуюся под лед собаку на Кольсайских озерах

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина прыгнул в ледяную воду и спас тонущую собаку на Кольсайских озерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасение животного сняли на видео очевидцы. Позже появилось еще одно видео, снятое с близкого расстояния.

    Случай произошел в субботу, 2 апреля. Героем того дня оказался Уалихан Бейсабаев. Он работает фельдшером в Караганде. На Кольсай он приехал отдыхать со своей супругой и друзьями.

    «Мы видели, как собака ходила по льду, но потом заметили, что она провалилась под лед. Все мы с большим волнением следили за происходящим, но вдруг услышали, как собака визжала и я понял, что ей требуется помощь. Я сам фельдшер, помогаю людям, поэтому не смог устоять, инстинктивно бросился на помощь, прыгнул в воду. Животное находилось достаточно далеко от берега, я почувствовал усталость уже на обратном пути, с помощью большой палки друзья меня вытянули из ледяной воды на берег. Я почувствовал этот холод только после спасения животного. Потом были судороги ног, но никакого страха у меня не было», - рассказывает Уалихан.



    По его словам, в тот день у него поднялась температура, но сейчас он чувствует себя хорошо.

    Также Уалихан заявил, что его отец с детства приучил его любить животных.

    «В жизни я обычно спасаю людей, но в этот раз я спас собаку. Как-никак это живое существо», - сказал он.


    Кадр из видео



    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Видео Животные Общество Алматы
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