Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Мужчина спас пенсионера, рискуя своей жизнью в Алматы

21 Ноября 2022, 16:34
Мужчина спас пенсионера, рискуя своей жизнью в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одной из квартир жилого комплекса «Шугыла сити» в Алматы произошел пожар. До прибытия спасателей 30-летний житель города Еркебулан Жанахметов, рискуя собственной жизнью, спас пожилого мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно после операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС, пожар произошел в 5 утра 20 ноября в квартире, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома «Шугыла сити» в Наурызбайском районе. Горели домашние вещи и мебель.

«На лестничном марше было сильное задымление, создалась угроза жизни и здоровью жильцов. Звенья газодымозащитной службы принялись эвакуировать жителей, оставшихся в квартирах, и тушить пожар. Принятыми мерами пожар локализован через 10 минут с момента прибытия, ликвидирован в 5:47 утра», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных подразделений 30-летний житель этого ЖК Еркебулан Жанахметов, рискуя собственной жизнью, спас 72-летнего мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно после операции. По словам Еркебулана, он услышал стоны из квартиры на первом этаже. Пенсионер лежал в прихожей своего жилища.

«Примерно под утро мне не спалось. Открыв окно, я увидел пожар в соседнем корпусе и принял решение немедленно оповестить соседей. Побежал туда, чтобы помочь тем, кто нуждался. Сначала закрыл задвижку газовой трубы. С улицы очевидец или сосед, парнишка, подперев камнем, открыл дверь подъезда, где горела квартира. Услышав чей-то слабый голос из задымленного подъезда, я выскочил наружу, предложив очевидцам зайти вместе, но никто не решился.

Из подъезда валили клубы дыма, невозможно было дышать, опасно. Предпринял несколько попыток войти, и все-таки на ощупь подобрался к двери горящей квартиры, откуда доносились стоны, и вытащил мужчину в безопасное место. Я не ставил себе цель стать героем, хотел просто помочь», - поделился Еркебулан Жанахметов.

В настоящее время 72-летний мужчина находится в БСМП под присмотром врачей. Жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает. Руководством ДЧС Алматы инициировано в МЧС РК поощрение Еркебулана Жанахметова. Готовится представление на награждение за спасение человеческой жизни.


Новости по теме
В день выборов родилось 60 детей в Алматы
Сход снежных лавин возможен в бассейнах рек Алматы
Жителей Алматы предупредили о тумане и опасности схода снежных лавин
Читайте также
В день выборов родилось 60 детей в Алматы
Выборы Президента РК в Алматы прошли на высоком уровне - наблюдатели из России
Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили арест
Землетрясение произошло в 285 км на юго-восток от Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Жителей Алматы предупредили о тумане и опасности схода снежных лавин
Избирательный процесс в Алматы выстроен системно - наблюдатели миссии СНГ
Конструкторы, шоколад, книги Абая - что дарили алматинцам на избирательных участках
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору