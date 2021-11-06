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Мужчина скрывался, получив деньги за ремонт квартир в Алматы: его задержали

6 Ноября 2021 01:38
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Мужчина скрывался, получив деньги за ремонт квартир в Алматы: его задержали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержан 45-летний мужчина, обманувший алматинцев с ремонтом квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации управления полиции Ауэзовского района, мошенник в интернете размещал объявления о качественном ремонте домов и квартир. Перед началом работ он всегда просил у клиентов 100% предоплату: получал денежные средства и скрывался. А вырученные деньги использовал по своему усмотрению.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. На данном этапе расследования установлена его причастность к двум аналогичным обманам. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрированы уголовные дела по статье 190 ч. 3 УК РК. Сумма ущерба по последнему факту составила один миллион тенге», - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Не исключено, что обманутых людей может быть намного больше. Расследование по уголовному делу продолжается.


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#Алматы   #Мошенничество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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