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вчера 23:35
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Мужчина скрывался, получив деньги за ремонт квартир в Алматы: его задержали
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержан 45-летний мужчина, обманувший алматинцев с ремонтом квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления полиции Ауэзовского района, мошенник в интернете размещал объявления о качественном ремонте домов и квартир. Перед началом работ он всегда просил у клиентов 100% предоплату: получал денежные средства и скрывался. А вырученные деньги использовал по своему усмотрению.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. На данном этапе расследования установлена его причастность к двум аналогичным обманам. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрированы уголовные дела по статье 190 ч. 3 УК РК. Сумма ущерба по последнему факту составила один миллион тенге», - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Не исключено, что обманутых людей может быть намного больше. Расследование по уголовному делу продолжается.
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