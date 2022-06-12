12 Июня 2022 20:11

Мужчина скончался в ходе несанкционированной акции граждан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Один из участников несанкционированной акции нанес телесные повреждения водителю авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что 11 июня группа граждан перекрыла проезжую часть по улице Гагарина. Один из участников несанкционированной акции гражданин М., 1980 года рождения, в ходе конфликта нанес телесные повреждения водителю одной из автомашин, движение которых они перекрыли, гражданину К., 1974 года рождения. Пострадавший скончался.

Действия гражданина М. квалифицированы по статье 106 ч. 3 УК РК. Он водворен в изолятор временного содержания департамента полиции. Начато досудебное расследование», - проинформировали в ведомстве.

Еще четыре организатора несанкционированной акции привлечены к административной ответственности.





Несанкционированную акцию устроили жители одного из домов по улице Короленко, которые с 2019 года требуют огородить их двор от проезжей части, мотивируя это тем, что со строительством нового ЖК количество транспортных средств увеличилось.

Ранее по просьбе жителей указанного дома сооружены четыре «лежачих полицейских», а также установлено два шлагбаума со стороны улицы Гагарина и со стороны улицы Радостовца. Другие обстоятельства устанавливаются.