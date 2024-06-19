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    20:25, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Мужчина с топором напал на своего начальника в Алматы: его задержали

    топор
    Фото: pixabay.com

    Полиция Алматы задержала мужчину, напавшего с топором на начальника одного из строительных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях распространяется информация о нападении 29-летнего сотрудника одной из строительных компаний с топором.

    - Он нанес резаную рану шеи начальнику участка топором на почве неприязненных отношений. После нападения 38-летнего пострадавшего госпитализировали. Строителя задержали, - говорится в посте.

    По информации департамента полиции города, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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