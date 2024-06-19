Мужчина с топором напал на своего начальника в Алматы: его задержали

Полиция Алматы задержала мужчину, напавшего с топором на начальника одного из строительных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях распространяется информация о нападении 29-летнего сотрудника одной из строительных компаний с топором.

- Он нанес резаную рану шеи начальнику участка топором на почве неприязненных отношений. После нападения 38-летнего пострадавшего госпитализировали. Строителя задержали, - говорится в посте.

По информации департамента полиции города, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются.