Мужчина с ребенком погибли во время пожара в многоэтажке Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Из горящего дома спасатели эвакуировали 8 человек, из них 3 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

11 июля в 19:57 в Темиртау в девятиэтажном доме в квартире на втором этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади 5 кв.м.

Силами пожарных из квартиры в бессознательном состоянии вынесены хозяин квартиры 1991 г.р. и его племянница 2015 г.р., которые были переданы бригаде скорой помощи.

К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли пострадавшим. Мужчина и девочка скончались.

«Огнеборцами по лестничному маршу были эвакуированы 8 человек, из них 3 детей.

Принятыми мерами пожар ликвидирован в 20:33. По предварительной версии причиной пожара стал открытый источник огня, не исключается детская шалость с огнем», - сообщили в МЧС.