Мужчина с ребенком на мопеде врезался в забор в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мужчина на мопеде врезался в металлический забор, в результате которого погибла его несовершеннолетняя дочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях появилось видео момента жуткого ДТП. В описании говорится, что на транспорте помимо водителя, якобы находилось трое детей: два сына и дочь.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля в селе Жыбек-жолы Карасайского района, около 21:00.

«По предварительным данным, гражданин С. 1981 года рождения, управляя мототранспортом на одной из улиц села, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с забором здания. В результате ДТП водитель и его несовершеннолетняя дочь 2017 года рождения различными травмами были доставлены в больницу, где ребенок, не приходя в сознание скончалась», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района по признакам статьи 345 части 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Начато досудебное расследование с назначением всех необходимых экспертиз.