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    13:56, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчина с ребенком на игрушечной машине прокатился по дорогам Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина с ребенком прокатился на игрушечной машине по дорогам Алматы. Полиция ищет нарушителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в Instagram.

    «С ребенком по дороге на игрушечной машине. Кто имеет данные нарушителя, пишите в комментариях», - говорится в посте.


    В пресс-службе департамента полиции ответили, что сейчас проводятся розыскные мероприятия.

    Между тем, пользователи сети возмутились поступком автора видео, а некоторые восприняли его с юмором.

    «Что за халатное отношение к жизни ребенка. Как бы завтра ребенок не повторил за отцом, и не выехал на дорогу сам. Какая безответственность. Газели, фуры его не увидят же! Папа конечно молодец», - пишут пользователи.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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