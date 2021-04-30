Мужчина с ребенком на игрушечной машине прокатился по дорогам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина с ребенком прокатился на игрушечной машине по дорогам Алматы. Полиция ищет нарушителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в Instagram.

«С ребенком по дороге на игрушечной машине. Кто имеет данные нарушителя, пишите в комментариях», - говорится в посте.

В пресс-службе департамента полиции ответили, что сейчас проводятся розыскные мероприятия.

Между тем, пользователи сети возмутились поступком автора видео, а некоторые восприняли его с юмором.

«Что за халатное отношение к жизни ребенка. Как бы завтра ребенок не повторил за отцом, и не выехал на дорогу сам. Какая безответственность. Газели, фуры его не увидят же! Папа конечно молодец», - пишут пользователи.



