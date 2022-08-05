5 Августа 2022 13:34

Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео нападения мужчины с ножом на женщину появилось в Сети. Полиция Алматы завела уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правозащитница Дина Тансари разместила фото и видео инцидента в Facebook. По ее данным, 31 июля в Алматы в 22:30 в автобусе №38, в районе улиц Саина-Рыскулова, мужчина напал на свою бывшую супругу.

«Это наглое, дерзкое нападение с ножом в руках прямо в автобусе на 27-летнюю маму двоих детей наблюдали пассажиры автобуса… В тот день он напал на нее с ножом, обещая убить, пытался нанести удар в область сердца, а затем по лицу. Из-за того, что его сразу обезвредили пассажиры автобуса, он не довел задуманное до конца», - написала Дина Тансари.

Она добавила, что мужчину по решению суда задержали на 15 суток.

В департаменте полиции города сообщили, что факт зарегистрирован в управлении полиции Алатауского района.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет дана квалификация и принято окончательное процессуальное решение», - заявили в пресс-службе департамента полиции.









Кадр из видео



















