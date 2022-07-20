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    22:55, 19 Июль 2022 | GMT +6

    Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 31-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части второй статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    «Подозреваемый гражданин Х., 1991 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Полиция опубликовала видео инцидента на YouTube.



    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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